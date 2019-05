Traffico bloccato sulla A9 Milano Como.

Traffico bloccato sulla A9

Autostrada Milano Como bloccata per un incidente nel tratto tra Uboldo e Saronno. Per cause ancora in fase di accertamento due macchini e un mezzo pesante si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa. Messa in sicurezza i veicoli hanno collaborato con il personale sanitario delle ambulanze di Rho Soccorso e Croce Azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere le quattro persone coinvolte. Sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso.

