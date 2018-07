Smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, alla creazione di discariche abusive, alla frode in commercio ed al falso nelle pubbliche registrazioni.

Traffico illecito di rifiuti: 9 persone arrestate e 12 denunciate

Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 26 luglio, i Carabinieri Forestali dei Gruppi di Milano e Pavia, con il supporto dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Milano e Lodi, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti di nove italiani incensurati. Di questi nove, sette sono in custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari. Sono tutti operanti nel settore della gestione dei rifiuti. Altre 12 persone sono state denunciato in stato di libertà. Sono stati sequestrati in provincia di Milano 9 siti tra impianti ed aree destinate al trattamento rifiuti e 12 automezzi utilizzati per realizzare le condotte illecite. Sui conti correnti delle società è stato disposto il sequestro di 2.100.000 euro, ritenuti illecito profitto dell’attività delittuosa.