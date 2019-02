Delle persone coinvolte otto sono in carcere, quattro agli arresti domiciliare e tre hanno l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Traffico illecito di rifiuti

Dalle prime ore di oggi, mercoledì 27 febbraio 2019, la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui otto in carcere, quattro agli arresti domiciliare e tre con l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Questi sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di attività organizzata per il traffico illecito e gestione non autorizzata di rifiuti e intestazione fittizia di beni.

Le indagini nel Milanese

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, sono partite dal vasto incendio che si è sviluppato nella notte del 14 ottobre 2018 a Milano in Via Chiasserini e hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo stoccaggio e al traffico illecito di rifiuti in diverse regioni.

Tutto è partito da qui

Domenica 14 ottobre, intorno alle 20.30, in un’area poco abitata tra i quartieri milanesi Bovisa, Bovisasca e Quarto Oggiaro, è scoppiato un incendio. In fiamme la ditta Ipb srl che si occupa di stoccaggio rifiuti e lavorazione inerti, in via Chiasserini. Un’altissima coltre di fumo si è alzata in cielo ed era facilmente visibile da diverse parti di Milano.

QUI LA FOTOGALLERY COMPLETA

E c’era stato un seguito tre giorni dopo: Incendi rifiuti: a Milano aria irrespirabile e nuovo sequestro

Altro incendio a Novate Milanese

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 ottobre, un altro incendio era divampato in un’azienda di riciclo rifiuti in via Beltrami, quasi al confina tra Novate Milanese e il ponte che collega via Lessona di Milano.

LEGGI ANCHE: Incendio nella notte in una ditta di riciclo rifiuti a Novate VIDEO E GALLERY

Lombardia terra dei fuochi?

I due episodi avevano innescato un acceso dibattito. L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, aveva voluto chiarire il suo pensiero:

“La Lombardia non è la terra dei fuochi, ma è anche vero che c’è un tema legato ad episodi che si stanno verificando con una frequenza maggiore e che ci preoccupano, ma dobbiamo ricordare che in Lombardia abbiamo oltre 3000 impianti autorizzati e gli incendi sono meno di 20 all’anno”.

QUI L’INTERVISTA COMPLETA E I RETROSCENA

LEGGI ANCHE: Indagine sui rifiuti, la Commissione Antimafia approva

Serie infinita di precedenti

Dicembre 2018: Discariche abusive: sequestrati 1500 metri cubi di rifiuti e 2 capannoni

L’attività illecita, nel Novarese, fra San Pietro Mosezzo e Romentino.

Ottobre 2018: Sequestrato capannone adibito a discarica ad Arluno VIDEO

Luglio 2018: Incendio deposito AMSA Muggiano, 200 tonnellate di rifiuti a fuoco FOTO

Fiamme divampate in un deposito Amsa a Muggiano, al confine tra Settimo Milanese e Cusago.

Aprile 2018: Rifiuti incendiati nell’ex capannone di via Grassi: intervento in corso VIDEO

Marzo 2018: Sequestrati impianti abusivi e tonnellate di rifiuti a rischio incendio

A Pogliano Milanese i Carabinieri Forestali hanno perquisito e sequestrato impianti abusivi e tonnellate di rifiuti a rischio incendio.

Aprile 2017: Gaggiano, incendio doloso nel capannone Sasom

Mezzi distrutti e raccolta rifiuti in ginocchio