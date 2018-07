Tragedia a Gaggiano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze, due auto mediche e i carabinieri.

Tragedia a Gaggiano

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 luglio, poco dopo le 2.00, due vetture si sono scontrate lungo la Vigevanese, all’altezza di Gaggiano. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Abbiategrasso le due auto, una Golf e una Mega, si sarebbero scontrate frontalmente accartocciandosi. Nel sinistro ha perso la vita una donna residente a Corsico di 52 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze, due auto mediche e i carabinieri.

I soccorsi

I soccorritori si sono concentrati immediatamente sugli automobilisti in condizioni più gravi: la 52enne e il conducente della Golf, un 25enne di Vermezzo. Questo è stato trasportato al Niguarda in codice rosso. Le altre persone coinvolte, due giovani di 19 anni e un 41enne, sono stati trasportati in codice giallo all’Humanitas e al San Carlo.

