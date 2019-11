Tragedia a Garbagnate: uomo morto in un capannone di via Trento, nella frazione di Bariana.

Tragedia a Garbagnate: uomo morto in un capannone

Tragedia in un capannone di Garbagnate in via Trento 36: un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita. Ancora mistero sulle cause della morte, su cui indagano i Carabinieri della Compagnia di Rho, giunti sul posto. Presenti anche un’automedica e una ambulanza di Rho Soccorso, ma per la vittima non c’è stato più nulla da fare. Le indagini sono in questo momento aperte a 360 gradi, non si esclude neanche l’ipotesi di un gesto volontario.

LEGGI ANCHE: Botte alla compagna: carabinieri arrestano garbagnatese

TORNA ALLA HOME PAGE PER LEGGERE ALTRE NOTIZIE