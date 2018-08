Tragedia a Magenta: un immigrato di 20 anni di età ospite della Vincenziana è stato trovato senza vita dal personale. Le cause del decesso sembrano essere naturali.

Tragedia a Magenta: 20enne ospite della Vincenziana trovato morto

Tragedia a Magenta: un immigrato di 20 anni di età, ospite del centro di accoglienza della Vincenziana di via Casati, è stato trovato senza vita dal personale della struttura nella serata di oggi, giovedì 23 agosto. Sul posto il personale della Croce Bianca di Magenta, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, così come i carabinieri di Abbiategrasso. Dai quali giunge conferma che la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.