Tragedia a Pero: muore 52enne investita sulle strisce lungo il Sempione, a pochi metri dal ponte sulla A4. L’incidente è avvenuto introno alle 18.30 di lunedì 11 novembre.

Tragedia a Pero: muore 52enne investita sulle strisce

Una donna di 52 anni, residente a Novate Milanese, è morta ieri, lunedì 11 novembre, dopo essere stata travolta mentre attraversava il Sempione sulle strisce pedonali, a pochi metri dal ponte sulla A4. L’incidente è avvenuto introno alle 18.30 e da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna avesse appena parcheggiato la macchina per recarsi in palestra a piedi quando un’auto che viaggiava in direzione di Rho l’ha travolta e una seconda macchina che seguiva l’ha investita. Immediata la chiamata al 118 da parte dei due automobilisti. Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche: arresto cardiocircolatorio. La 52enne è stata trasportata quindi in codice rosso all’ospedale Sacco ma invano. La donna è morta poco dopo. I due automobilisti, sotto choc, sono stati ascoltati dagli agenti della Polizia locale e verranno sottoposti ad accertamenti. Saranno ascoltati anche oggi, martedì 12 novembre.

