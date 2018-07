Tragedia a Rosate: incidente tra due vetture in una strada di campagna. La vettura con a bordo il segretario di zona Italo Baietta si ribalta in un fosso: niente da fare per il segretario di zona della Lega.

Tragedia a Rosate, auto nel fosso: muore il leghista Italo Baietta

Drammatico incidente in strada Cascina Gaggianese, ai confini tra Rosate e Gaggiano: due vetture si sono scontrate frontalmente, finendo entrambe nelle rogge che scorrono ai lati della piccola strada. In una delle due auto, completamente ribaltata, è rimasto incastrato e ha perso la vita Italo Baietta, persona molto nota sul territorio per il suo impegno politico: era infatti referente della Lega Nord nel Rosatese e reggente ad Ossona-Casorezzo. Con lui in auto altre due persone, che sono riuscite a liberarsi in tempo, così come le altre due persone a bordo della seconda vettura.

Sul posto l’elisoccorso, i carabinieri ed i vigili del fuoco con i sommozzatori, che hanno fatto di tutto per liberare Baietta dall’auto. Ma per lui non c’era più nulla da fare.