Tragedia a Senago, 81enne uccide la moglie e poi tenta il suicidio.

Tragedia a Senago: il gesto dell’anziano

Una vera e propria tragedia ha sconvolto Senago questa mattina, sabato 29 settembre. I carabinieri della Compagnia di Desio sono infatti intervenuti intorno alle 10.40 per un omicidio e tentato suicidio in un’abitazione di via Treviso.

Ad allertare la macchina dei soccorsi sarebbe stata una vicina che avrebbe sentito distintamente i due spari. La scena che si è presentata agli inquirenti è stata terribile: due anziani coniugi 81enni, avevano entrambi una ferita d’arma da fuoco al capo. Da una prima ricostruzione a sparare sarebbe stato l’uomo che avrebbe ucciso la moglie, 80enne già in precarie condizioni di salute e che da anni curava, con un colpo di pistola sulla tempia.

Il tentato suicidio

L’anziano poi ha cercato di infierire su se stesso, tentando di uccidersi con la stessa pistola, ma è rimasto gravemente ferito. Trasportato in pericolo di vita al Niguarda, dove si trova in coma, versa in pericolo di vita. Indiscrezioni di questi minuti parlano di una lettera lasciata dall’81enne, e scritta prima della tragedia.

Intanto i carabinieri della Compagnia di Desio hanno messo sotto sequestro l’appartamento dei due anziani coniugi a Senago.

