Tragedia ad Arese intorno alle 17.30 di oggi, martedì 9 aprile 2019.

Tragedia ad Arese: uomo investito e ucciso

Gravissimo incidente ad Arese poco prima delle 17.30 di oggi in viale Sempione 4. Un ciclista, le cui iniziali sono G.B., è stato travolto da un’automobile in transito e sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di Rho Soccorso, la Polizia locale di Arese e l’elisoccorso. Le condizioni della vittima sono apparse subito estremamente gravi; nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

