Tragedia all’aeroporto di Malpensa intorno alle 6.45 di mercoledì 12 giugno 2019.

Incidente sul lavoro al terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un uomo di 49 anni sia rimasto schiacciato da un mezzo impegnato in alcune operazioni di manovra. A dare l’allarme al 118 sono stati alcuni colleghi della vittima che erano presenti alla tragedia. Immediato l’intervento della Croce Rossa di Gallarate, automedica ed elisoccorso ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Busto Arsizio e i tecnici dell’ATS che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e appurare eventuali responsabilità.