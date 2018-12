Tragedia in Martinica: muore l’ex capo scout aresino Davide Pozzi. Aveva 35 anni.

Tragedia in Martinica: muore Davide Pozzi

La comunità aresina e l’oratorio don Bosco in lutto per la scomparsa di Davide Pozzi. L’ex Capo scout, classe 1983, era per lavoro in Martinica. Non è ancora chiara la causa del decesso. Stava facendo un bagno quando, forse ha avuto un malore. Chi l’ha conosciuto lo ricorda come una persona splendida e solare.

“Non ci sono parole per descrivere la tristezza per questa perdita. Grazie Dado per aver dato tanto per il gruppo Scout dell’ #arese1 e per il nostro oratorio! Ti ricorderemo sempre per la tua capacità di rendere gli altri felici”. – Così lo ricorda sulla propria pagina Facebook l’oratorio don Bosco.

Ancora nessuna certezza sulla data dei funerali.