Tragedia in montagna, il 44enne di Fagnano Olona Emanuele Zoccarato è deceduto mentre si trovava con gli amici sull’Alpe Ciamporino.

Tragedia in montagna

Si è improvvisamente sentito male oggi pomeriggio dopo una merenda in un bar di San Domenico dov’era con gli amici sull’Alpe Ciamporino. Vittima il 44enne Emanuele Zoccarato, di Fagnano Olona, che a quanto si apprende si sarebbe improvvisamente accasciato a terra. Sono purtroppo risultati inutili i soccorsi, giunti in elicottero, per il 44enne di Fagnano Olona Emanuele Zoccarato. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

Si tratta della secondo lutto improvviso per la comunità di Fagnano Olona, che il 23 dicembre aveva già dovuto dire addio al papà 45enne Luca Cazzaro, anch’egli stroncato da un infarto fulminante.

LEGGI ANCHE: Arresto cardiaco fulminante: Luca Cazzaro non ce l’ha fatta