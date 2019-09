Tragedia questa mattina, sabato 7 settembre 2019, in Val Masino. Un uomo è morto in un incidente mentre era impegnato in un’escursione.

Tragedia in Val Masino

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Dalle prime informazioni ricevute, la salma di un turista milanese di 56 anni è stata recuperata questa mattina in località Bagni di Masino. Il corpo si trovava in un luogo impervio lungo il sentiero per la Gianetti. L’allarme è scattato poco dopo le 7.30. Su posto, oltre al Soccorso alpino, ai Vigili del fuoco e ai carabinieri, anche l’elisoccorso alzatosi da Bergamo.

Seguiranno aggiornamenti.

