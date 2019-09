Tragedia in montagna, un uomo di 41 anni ha perso la vita

Un escursionista è caduto in montagna, sabato 21 settembre 2019 in Val Brembana. L’incidente, come riferisce laMartesana.it, è avvenuto verso le 12.30. L’uomo, di 41 anni, che si trovava nei pressi del Monte Toro, è precipitato ed è morto. E’ ancora ignota la dinamica che ha portato all’incidente.

Inutili gli interventi dei soccorsi

Il luogo dove è avvenuto l’incidente è al confine tra la provincia di Sondrio e la Valtellina. Sul posto è quindi intervenuto l’elisoccorso e il Soccorso alpino da Sondrio, ma è stato tutto inutile. Ancora non sono state rese note le generalità della vittima.

