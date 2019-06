Un ragazzo morto e uno disperso. Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, nel Naviglio.

Tragedia nel Naviglio

Dalle prime informazioni, attorno alle 10.20, un disabile sarebbe caduto in acqua con la sua bicicletta a Robecco e un 27enne che era con lui si sarebbe tuffato per salvarlo.

Quest’ultimo è stato raggiunto dai soccorritori e tirato fuori dall’acqua ad Albairate in condizioni disperate. Poco dopo è stato dichiarato il decesso. Proseguono le ricerche dell’altra persona.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE