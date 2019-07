Tragedia sfiorata: donna investita. Via Repubblica, venerdì 19 luglio, sono le 21.20 circa. Una coppia ha appena cenato in un ristorante che si affaccia nel quartiere e si appresta ad attraversare in prossimità delle strisce pedonali, quando sopraggiunge un’auto da via Ceriani che li travolge.

Ad aver la peggio è una donna di 54 anni, che viene sbalzata qualche metro più in là, a metà carreggiata nella adiacente via Lamarmora. Subito il marito la aiuta, vengono chiamati i soccorsi. Arriva un’ambulanza della Croce Bianca, quindi i carabinieri. In quel lasso di tempo d’attesa, si crea un piccolo problema viabilistico, perchè la strada è molto trafficata. Alcuni cittadini volontari si prestano a regolare il traffico.

I soccorsi

I paramedici assistono la donna, che viene stabilizzata prima di essere condotta all’Humanitas di Rozzano in codice giallo. Nel frattempo il marito, spaventato, viene colto da malore: anche per lui si rende necessario l’intervento dell’ambulanza, che in codice verde lo trasporta nel medesimo nosocomio. L’uomo alla guida della vettura si è fermato per il soccorso. Ora tocca ai carabinieri accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

I residenti: “Strada pericolosa”

Intanto in via Repubblica, strada di gran passaggio nel mezzo di un quartiere popoloso, la gente è incredula per la tragedia sfiorata. Alcuni residenti, che avevano allertato la Polizia locale, lamentano il mancato intervento repentino, ma anche la pericolosità dell’attraversamento: le strisce pedonali sono in parte cancellate e i segnali luminosi fuori servizio.

La precisazione del sindaco

Il sindaco Marco Ballarini, sollecitato da Settegiorni sulle criticità sollevate dai residenti, precisa che la Polizia locale, a quell’ora, non interviene su pronto intervento, ma solo a supporto e come servizio di controllo del territorio”. Per quanto riguarda invece le criticità di via Repubblica, fa presente che “è al vaglio un piano di sistemazione del tratto che dal semaforo dei Vigili del fuoco arriva alla rotonda 8 marzo”. Nello specifico il semaforo è stato già in parte sistemato, con i led, presto avrà anche il rosso stop e saranno sanzionati coloro che non rispettano il codice stradale. “Stiamo predisponendo la messa in sicurezza di via Repubblica e teniamo conto di tutte le segnalazioni, premesso che non si può mettere un dosso ogni 50 metri”, evidenzia.

