Tragedia sul lavoro: 49enne di Uboldo perde la vita a Bovisio Masciago. L’incidente pochi minuti prima delle 8 in via Agnesi. A riportarlo è Giornaledimonza.it.

Tragedia sul lavoro all’interno di un cantiere

La Brianza piange un altro morto sul lavoro. Questa mattina, martedì 24 settembre, pochi minuti prima delle 8, un uomo di 49 anni di Uboldo ha perso la vita mentre si trovava in un cantiere di via Agnesi a Bovisio Masciago, dove sono in corso i lavori per la costruzione di una villetta. La dinamica al momento è ancora poco chiara ma ,dalle prime informazioni, sembrerebbe che il 49enne sia rimasto schiacciato sotto delle pareti di legno.

