Terribile tragedia nella notte tra sabato 12 e 13 gennaio 2019 sulla Milano-Meda dove ha perso la vita un uomo di 47 anni.

Tragedia sulla Milano-Meda: resta ai domiciliari il pirata della strada di Lazzate

Resta ai domiciliari Davide Provenzale, il giovane di 26 anni di Lazzate, che la notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio era al volante dell’auto «pirata» che ha provocato il primo incidente sulla Milano – Meda, all’altezza di Cesano Maderno. Il giovane secondo l’accusa è responsabile del tamponamento che ha causato poi la morte di Eugenio Fumagalli, il tassista che si era fermato per prestare soccorso ai due ragazzi coinvolti nel tamponamento e che è stato investito. Questa mattina, mercoledì 16 gennaio, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza, Pierangela Renda, ha convalidato l’arresto per omissione di soccorso ma ha respinto la richiesta del pubblico ministero per l’accusa di omicidio stradale. “Il giudice non ha ritenuto che sussitesse l’accusa di omicidio stradale e ha rigettato la richiesta del magistrato – spiega l’avvocato Lara Rigamonti del foro di Monza – Il mio assistito è provato e molto dispiaciuto”.

