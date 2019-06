Tragedia sulle strade di Zelo: la vittima è un sedrianese. E’ Sebastian Failla il 32enne che ha perso la vita all’alba di domenica 16 giugno. Il giovane viaggiava a bordo della sua moto lungo la Sp30, quando si è scontrato contro l’auto guidata da una giovane donna di 28 anni.

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al sedrianese, morto sul colpo, mentre la ragazza è stata accompagnata in ospedale. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Sgomento a Sedriano, dove viveva, per una vita spezzata nel fiore degli anni.

