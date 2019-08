Giornata terribile sul fronte della sicurezza sul lavoro nella nostra regione. In poche ore due lavoratori, un 68enne e un 39enne sono morti. Due tragedie che riportano alla ribalta con prepotenza e con urgenza la tematica della prevenzione degli infortuni.

Tragedie sul lavoro, due morti in poche ore

Terribile l’incidente costato la vita stamattina a un giardiniere. Come riporta giornaleditreviglio.it Enrico Ripamonti, 68 anni, stava lavorando con il ragno per raccogliere delle fascine di legna e uno dei tubi idraulici della pinza gli è letteralmente esploso davanti, schizzandogli olio bollente sul viso e sulla gola. La forte pressione gli ha reciso una vena e non gli ha lasciato scampo.

A San Giuliano un operaio di 39 anni è caduto dal tetto morendo sul colpo. La tragedia, come scrivono i colleghi del giornaledilodi.it si è consumata nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30. L’uomo stava svolgendo un intervento per la rimozione dell’eternit. I sanitari si sono precipitati sul posto con un’elisoccorso e un’ambulanza, ma per l’operaio di 39 anni non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio del presidente Fontana

Sconvolto il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana.