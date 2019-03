L’auto sulla quale viaggiava con un amico si è ribaltata

L’incidente tra Cornaredo e la frazione rhodense di Lucernate

Un boato tremendo e l’auto, con due giovani a bordo, che si ribalta in mezzo alla carreggiata. E’ finita alle 4.45 di questa mattina la vita di un ragazzo di 29 anni, le sue generalità non sono ancora state comunicate, che stava rientrando a casa dopo una serata passata con gli amici.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

E’ ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sul luogo dell’incidente, in via San Gottardo a Cornaredo, ci sono ancora i carabinieri della Compagnia di Rho intervenuti subito sul posto insieme ai vigili del fuoco chiamati per estrarre dalle lamiere i due giovani dalle lamiere.

Grave l’amico

Sul posto oltre a carabinieri e vigili del fuoco anche due ambulanze, una della misericordia di Arese e una di Rho Soccorso e l’automedica invita dall’ospedale Sacco. Medici e volontari hanno subito soccorso i due giovani. Per uno dei due purtroppo non c’è stato nulla da fare mentre l’altro, di 28 anni è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale milanese di Niguarda.