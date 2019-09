Tragico incidente in azienda agricola, gravissimo il bilancio: quattro morti sul lavoro. Come riporta giornaledipavia.it è successo poco dopo le 12.30 di oggi, giovedì 12 settembre 2019 ad Arena Po, in provincia di Pavia.

Incidente in azienda agricola: quattro morti sul lavoro

Le notizie sono ancora poche e frammentarie. Da quello che si è appreso quattro persone sono morte annegate in una vasca di liquami. Si tratta di due operai e dei due titolari dell’azienda, due fatelli. I quattro uomini stavano lavorando vicino alle vasche di compostaggio del fertilizzante quando sarebbero precipitati.

I Vigili del Fuoco hanno svuotato la vasca per agevolare le operazioni di recupero dei corpi (due inizialmente erano stati dati per dispersi, poi ritrovati una volta svuotata la vasca). Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dell’ASL per rilevare eventuali irregolarità e accertare la dinamica esatta del tragico incidente.

“Nel ventunesimo secolo non è accettabile perdere la vita lavorando”

“Esprimiamo tristezza e sgomento per le morti bianche in Lombardia. A Pavia si è consumata una tragedia inaccettabile. I dati che emergono in Lombardia sono molto negativi e la regione risulta in controtendenza con il dato nazionale e purtroppo vede crescere il numero di morti sul lavoro” afferma Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle della Lombardia.

“Da tempo monitoriamo la situazione per questo abbiamo deciso di sollevare la questione in Consiglio regionale con un’interrogazione per sollecitare la regione a intervenire in sede di prevenzione. Vogliamo capire quali ulteriori azioni Regione Lombardia ha intenzione di intraprendere per affrontare quella che ha tutte le caratteristiche di una gravissima emergenza. Vigileremo affinché il piano regionale della prevenzione sia veramente efficace anche e soprattutto per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Nel ventunesimo secolo non è accettabile perdere la vita lavorando”.

L’interrogazione

L’interrogazione depositata dal M5S Lombardia chiede: “quali ulteriori interventi e investimenti Regione Lombardia ha intenzione di mettere in campo per ridurre il numero di infortuni sul lavoro nel territorio regionale”.