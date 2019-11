Trasportava in auto pollame macellato: sanzionato marocchino di Rovello Porro.

Martedì 5 novembre verso le 16.30 la Polstrada Como, nell’ambito del servizio, ha sottoposto a controllo in via Como a Turate un’autovettura condotta da S.E. classe 1982, cittadino marocchino residente a Rovello Porro. E’ stato quindi scoperto che trasportava di prodotti avicoli freschi macellati in 25 cassette aperte violando le disposizioni igieniche del trasporto. Inoltre in quel contesto non venivano rispettate le condizioni termiche, in quanto prodotti soggetti a temperatura controllata.

In collaborazione con ATS Insubria sede territoriale di Como, i prodotti avicoli per un peso complessivo di 275kg, venivano sequestrati per la successiva distruzione, in quanto a merce presentava alterazioni organolettiche con variazioni di odore e colore. Pertanto il conducente è stato sanzionato ai sensi degli artt.6 del Dlg.vo n°193/2007 (n° 2 violazioni da ¤1000,00) ed art. 82 cds con contestuale ritiro della carta di circolazione per aver usato un’autovettura privata per effettuare un trasporto di merci.