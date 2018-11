Trattore abbatte cartello stradale al termine della Fiera di San Martino che in questi giorni si sta tenendo a Inveruno.

Trattore abbatte cartello dopo la Fiera di San Martino

Un trattore ha abbattuto parte di un cartello stradale a Inveruno, il Comune che proprio oggi ha ospitato innumerevoli mezzi agricoli in occasione della storica Fiera di San Martino. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per provvedere alla rimozione del cartello caduto in mezzo alla carreggiata, per rimettere in sicurezza l’area e per regolare la viabilità che, come comprensibile, ha subito pesanti disagi.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE