Travolse e uccise ciclista a Cesano Boscone, il pirata della strada è Antonino Zacco, figlio del narcos Antonino.

Travolse e uccise un ciclista, trascinato e abbandonato sull’asfalto

Aveva investito Rasarantam Saruanathan, 39enne originario dello Sri Lanka, mentre era in sella alla sua bici lungo la Strada Nuova Vigevanese. Poi lo aveva lasciato lì, agonizzante. L’ha trascinato per 50 metri sull’asfalto, travolto da un’auto nera di grossa cilindrata, con targa tedesca, secondo le primissime ricostruzioni. Come riporta il Giornale dei Navigli, le indagini erano subito partite per individuare il responsabile della morte dell’uomo, in Italia per rifarsi una vita e spedire qualche soldo alla famiglia. Il primo indiziato era un 21enne di Casorate Primo, ma secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Corsico alla guida c’era un suo famigliare che ha fatto di tutto per non essere scoperto.

Riconosciuto grazie al dna

Dopo lunghe indagini i militari guidati dal capitano Pasquale Puca e dal tenente Armando Laviola sono riusciti a individuare il vero responsabile che dovrà ora rispondere di omicidio stradale. Gli investigatori hanno analizzato le intercettazioni e effettuato la comparazione del Dna con la raccolta di tracce ematiche rinvenute nell’abitacolo dell’auto pirata e il materiale biologico raccolto di nascosto nei confronti dei famigliari dell’indagato.

Il responsabile

Il pirata della strada è Carlo Zacco, 48enne pluripregiudicato per armi e droga, figlio del narcos Antonino. Un cognome noto a Cesano Boscone: la famiglia Zacco è finita più volte nelle carte delle inchieste per legami con la criminalità organizzata palermitana. Zacco si trova ora nel carcere di San Vittore.

LEGGI ANCHE: Tragedia sulla Milano-Meda, rintracciato dalla Polstrada il pirata