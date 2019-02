Travolto a Magnago, tragico epilogo per l’incidente in via Calvi.

Travolto a Magnago, la vittima non ce l’ha fatta

Era arrivato all’ospedale in condizioni disperate e nella mattinata di martedì 26 gennaio 2019 il suo cuore ha cessato di battere. Ogni tentativo di salvare S.C., il 24enne di Magnago investito da un’auto lunedì poco prima delle 19, si è rivelato vano. Il giovane, soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate, era arrivato in condizioni disperate al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano ed era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nonostante il prodigarsi dei medici, il magnaghese è spirato attorno alle 10.

