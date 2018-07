Travolto da un treno oggi pomeriggio, domenica 29 luglio. Il fatto è avvenuto nella stazione di Melzo, che è stata chiusa. Si prevedono disagi sulla linea.

Travolto da un treno: morto in stazione

Intorno alle 16 un treno regionale stava transitando dalla stazione di Melzo quando ha investito una persona, che non ha avuto scampo. E’ morta sul colpo: i medici, arrivati in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e i pompieri.

Stazione di Melzo chiusa

La stazione di Melzo è stata chiusa per permettere tutti gli interventi del caso. Saranno gli inquirenti a stabilire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. I soccorritori stanno cercando di identificare la vittima. Nelle prossime ore sono previsti disagi e alcune corse potrebbero essere soppresse o dirottate su altre linee.

