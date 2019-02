Travolto da un’auto, 24enne finisce in ospedale in gravissime condizioni.

Travolto da un’auto a Magnago

Tragico incidente stradale lunedì sera 25 febbraio 2019 a Magnago. Mancavano pochi minuti alle 19 quando un giovane che stava camminando sul ciglio della strada è stato travolto da un’auto in via Calvi. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso automobilista, che procedeva in direzione Magnago e che avrebbe colpito la vittima alle spalle.

Sul posto soccorritori e carabinieri

Sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane, 24 anni, è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dov’è arrivato in condizioni gravissime: per lui è stato disposto il ricovero in Rianimazione.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE