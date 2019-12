Un 24enne stanotte, domenica 15 dicembre, è stato travolto dalla metropolitana a Milano. Non ce l’ha fatta.

Travolto dalla metropolitana, nessuna speranza

Mezzanotte spaccata, la metropolitana affollata di persone che rientrano dal sabato sera, o che escono e si preparano a una nottata di divertimenti. Stanotte, invece, la tragedia. Per cause ancora tutte da chiarire, un 24enne è stato travolto dal convoglio che correva sulla linea rossa, sulla banchina della fermata Pasteur in direzione I Maggio. Il giovane sarebbe morto sul colpo: inutili i soccorsi e l’intervento dei Vigili del Fuoco, che altro non hanno potuto fare se non mettere in sicurezza l’area e rimuovere il corpo dai binari mentre carabinieri e Polmetro eseguivano i rilievi del caso. Al termine delle operazioni, la metro è tornata a funzionare e l’area riaperta.

