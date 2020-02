I Finanzieri di Sesto San Giovanni hanno sequestrato tre chili e mezzo di cocaina e arrestato il corriere, un’insospettabile signora peruviana che aveva con sé i figli minori.

Mamma trafficante di cocaina arrestata dalla Finanza

Il traffico illecito è stato scoperto nei pressi di un centro commerciale al confine tra i Comuni di Milano e Sesto San Giovanni, nell’ambito dell’attività di controllo economico finanziario del territorio svolto dalla Compagnia della Guardia di Finanza sestese. In particolare, le Fiamme Gialle hanno notato un veloce scambio di un involucro tra un uomo e una donna con modalità e in circostanze che destavano sospetto. All’avvicinarsi dei militari l’uomo ha gettato la confezione ed è fuggito, mentre è stata fermata la donna che lo aveva ceduto. All’interno dell’involucro sono stati rinvenuti circa 3 grammi di cocaina ed è stata identificata la donna di nazionalità peruviana, giunta da pochi giorni in Italia.

La perquisizione

Nella successiva perquisizione dell’alloggio dell’interessata sono stati rinvenuti dapprima una busta trasparente contenente circa mezzo chilo di cocaina pronta per essere smerciata e poi altri 3 chili della sostanza stupefacente occultati nell’intercapedine di un trolley. La droga è stata sequestrata, insieme a 15 mila euro in contanti. Se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato proventi per oltre un milione di euro. La cittadina peruviana è stata arrestata e condotta presso il carcere di San Vittore, mentre i figli minorenni sono stati affidati ai servizi sociali del Comune di Sesto San Giovanni.