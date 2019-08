Notte di malori nel magentino

Notte di malori nel territorio del magentino con interventi dei volontari del 118. Erano le 3 di sabato 31 agosto 2019, quando i soccorritori della Croce Bianca di Magenta sono dovuti intervenire in via Teano a Magenta per soccorrere un uomo di 50 anni che ha accusato un malore mentre si trovava per strada. I sanitari sono giunti in paese in codice giallo; per fortuna però l’uomo, non era in gravi condizioni e non è stato necessario il trasportato in ospedale. Altro intervento a Sedriano alle 4.19, in via Vittorio Veneto. Questa volta a sentirsi male è stato un ragazzo di 21 anni. Le sue condizioni sono sembrate critiche, tanto che l’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano è arrivata in codice giallo. Dopo i primi soccorsi sul posto il ragazzo è stato trasportato in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi.

Ambulanza a Legnano per due ubriachi

Era appena passata l’una quando i volontari della Croce Rossa di Legnano sono stati chiamati in via Taramelli a Legnano per soccorrere due persone ubriache che si sono sentite male per strade. Due quarantenni che hanno rifiutato il trasporto in ospedale

Aggressione a Origgio

Tre ragazzi di 19 anni trasportati all’ospedale di Saronno dai volontari della Croce Azzurra di Caronno Pertusella dopo una aggressione avvenuta alle quattro di stamattina in via Per Lainate a Origgio. Oltre ai volontari del 118 sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.