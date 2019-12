Nella notte tra venerdì 27 e e sabato 28 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Tre giovani in ospedale dopo malore

Alle 21.17 una giovane di 18 anni ha accusato un malore in via Matteotti a Vedano Olona. Sul posto la SOS di Malnate che dopo i primi accertamenti ha deciso per il trasporto della ragazza all’ospedale di Tradate in codice verde. Poco dopo, alle 22.30, nell’impianto sportivo di Castigline Olona, in via Asiago, un 22enne si è sentito male. A prestargli soccorso l’ambulanza che poi lo ha portato al nosocomio di Tradate. Malore anche per un 20enne in via Diaz a Olgiate Olona interno alle 2.15. Immediato l’intervento della Croce Rossa che lo ha accompagnato all’ospedale di Busto Arsizio.