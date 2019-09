Tre incendi a Legnano: tutti scoppiati a poca distanza uno dall’altro e molto vicini tra loro. Casualità o piromane?

Tre incendi a Legnano

Curiosi incendi quelli che sono avvenuti poco fa a Legnano. Tutti hanno interessato sterpaglie che si trovavano a margine della strada. Il primo è scoppiato in via Liguria, gli altri due lungo la via Rita Levi Montalcini (la strada che collega la Sp12 con il nuovo ospedale). A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e automobilisti che hanno subito notato fumo e fiamme provenire dalle zone interessate. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco. Non si registrano feriti, ora c’è da appurare le cause: casualità (come può essere un mozzicone di sigaretta lanciato dal finestrino di un’auto) oppure il gesto di un incosciente?

LE FOTO:

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE