Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 maggio i soccorritori sono intervenuti per tre malori.

Tre malori finiti in codice giallo

Qualche minuto dopo le 21 in via Veneto a Settimo Milanese un 22enne, colto da malore, è stato soccorso dall’ambulanza e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Stessa sorte per una 51enne. La donna, intorno alle 21.25 si è sentita male in via Adige a Lainate. L’autolettiga della Croce Azzurra di Caronno ha trasportato la donna al nosocomio di Rho in codice giallo. Un uomo di 80 anni è stato soccorso poco prima di mezzanotte dalla Croce Bianca di Sedriano dopo essersi sentito male in via Manzoro a Cornaredo. L’anziano è stato poi trasportato, anche lui, in codice giallo all’ospedale di Rho.