Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio, i soccorritori s0no intervenuti quattro volte per tre malori e un incidente stradale.

Tre malori nella notte

Tre malori registrati nella notte. Il più grave si è verificato a Bollate, in via Piave, poco prima di mezzanotte. Un 45enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Garbagnate e trasportato in codice giallo all’ospedale di Paderno Dugnano. Meno grave il medico auto di una 47enne verificatosi alle 23.30 in via Meda a Rho. La donna è stata poi accompagnata dall’autolettiga di Pero al nosocomio di Garbagnate. Stessa sorte e stessa destinazione anche per un uomo di 40 anni soccorso dall’ambulanza della Misericordia di Arese in via Luraghi ad Arese, sempre per un malore.

Incidente tra due auto

Qualche minuto prima delle 6, n via Sforza ad Abbiategrasso, due auto si sono scontrate. Coinvolto un uomo di 39 anni che è stato soccorso e poi trasportato all’oslpaedel di Magenta dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso.