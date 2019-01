Tre pedoni investiti nel giro di un’ora ad Abbiategrasso: è stata una mattinata tragica quella di martedì 15 gennaio.

Tre pedoni investiti in città

Due gravi incidenti a poca distanza temporale ad Abbiategrasso martedì 15 gennaio. Attorno alle 10.30, in viale Cavallotti, marito e moglie di 69 e 63 anni, sono stati travolti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce. La donna al volante della Yaris non si è accorta di loro forse per il sole e li ha investiti. Sul posto due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il marito è meno grave al San Carlo di Milano.

Incidente anche in via Novara

Attorno a mezzogiorno, all’altezza del civico 19, una donna di 67 anni è stata investita da un’auto e portata in ospedale in codice giallo.

