Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 aprile i soccorritori sono intervenuti per soccorrere tre persone colpite da malore.

Tre persone colpite da malore

Alle 20.15 a Magenta, nell’impianto lavorativo in strada Cascina Peralza un 58enne ha accusato un malore. Soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso è stato trasportato all’ospedale di Magenta. Mezz’ora dopo mezzanotte in stazione a Saronno, in piazza Cadorna, anche un 69enne si è sentito male e la Croce Rossa cittadina l’ha portato al nosocomio saronnese. Malore più significativo quello accusato da una persona di 31 anni poco prima delle 22 a Castano Primo in via Acerbi. Soccorsa dall’ambulanza di Arluno è stata poi accompagnata all’ospedale di Legnano.

