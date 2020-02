Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Tre persone in ospedale dopo malore

La Croce Rossa di Legnano ha prestato soccorso ad un 3oenne dopo che si era sentito male in via Sant’Antonio a Parabiago. Il soccorsi, arrivati supposto all’1, hanno portato l’uomo al nosocomio di Legnano per accertamenti. Erano da poco passate le 2 quando anche un 52enne è stato soccorso in via Donadeo a Bollate dall’ambulanza della Misericordia di Arese. L’uomo, colto da malore, è stato portato all’ospedale Sacco di Milano. Un’ambulanza della Croce Rossa è intervenuta anche in un impianto lavorativo di via Saronnese a Legnano intorno alle 4 per un uomo di 43 anni che si è sentito male. Dopo i primi controllo sul posto, l’uomo è stato portato al nosocomio di Castellanza.