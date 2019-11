Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 novembre i soccorritori hanno prestato aiuto a tre persone.

Tre persone trasportate in Pronto Soccorso

Il primo intervento da parte dei soccorritori è avvenuto alle 20.21. Un uomo di 79 anni si è sentito male mentre di trovava in via Parini a Canegrate. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Castellanza per accertamenti.

Alle 20.47 ancora protagonisti i soccorritori di Rho quando in un impianto lavorativo di via Sesia, un 44enne è rimasto schiacciato da un bancale. Dopo i primi accertamenti, ha trasportato il ferito all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo.

Pochi minuti dopo le 22 in piazza 4 novembre a Legnano si è verificato un incidente. Un 36enne, in bici, è stata investito. A prestargli soccorso la Croce Rossa di Legnano che lo ha trasportato al nosocomio di Castellanza.