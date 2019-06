I tre atleti rhodensi saranno impegnati nelle gare di Downhill e Maratona

I rhodensi gareggeranno sulla pista di Barcellona

Tre atleti rhodensi convocati ai campionati del mondo di pattinaggio, in programma a Barcellona dal 29 giugno al 15 luglio. Claudia Massara, Andrea Mantegazza e Angelo Vecchi, svestiranno i colori giallo blu della INLINE 360 di Rho per vestire il colore azzurro della Nazionale Italiana. Convocati dal CT della Nazionale, difenderanno i colori dell’Italia nelle specialità Downhill e Maratona.

La soddisfazione del presidente Claudio Bisi

«É un grande traguardo – Commenta il presidente di Inline 360 Claudio Bisi – frutto del lavoro quotidiano di atleti, famiglie, allenatori e dirigenti. Convocazioni che ci riempiono di orgoglio e sono da stimolo per i nostri giovani pattinatori, nel proseguire la loro crescita con impegno e dedizione.”

In casa Inline 360 soddisfazione anche dal settore giovanile

Ed è proprio dai giovani atleti, presenti ai giochi Nazionali Bruno Tiezzi che arrivano altre soddisfazioni. Ad un anno di distanza gli otto giovani pattinatori: Vittoria Rattà, Beatrice Bergamasco, Sara Ferri, Elisa Granato, Evelyn Miduri, Melissa Palmieri, Filippo Ravelli e Matteo Rebuffoni mettono in pista un miglioramento tecnico e cronometrico che fa ben sperare per il futuro, con le nuove leve pronte a debuttare nell’edizione 2020. Gli impegni agonistici di inizio giugno si sono conclusi con i Campionati Italiani di Speed Slalom. Due gli atleti Bianco giallo Blu presenti a Osimo (AN), Lorenzo Silva chiude undicesimo nella categoria Juniores e Davide Piacentini quinto nella categoria Seniores.