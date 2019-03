Tre siringhe alla scuola dell’infanzia Collodi.

Sono state ritrovate oggi lunedì 18 marzo da un passante nel cortile della scuola materna Collodi a Legnano. Immediatamente sono state avvertite le autorità e la polizia locale ha chiamato il personale di Aemme Linea Ambiente che subito hanno controllato l’intera zona. Potrebbero esserci rimaste però delle scorie nonostante l’area sia stata ripulita. Gli atti di vandalismo registrati negli anni sono stati molti oltre a questo in quella zona, tra scritte sui muri e incursioni varie, tanto che in passato era stata inoltre installata una cancellata per separare la scuola dalla strada. Un fatto che però non ha messo fine alle scorribande dei vandali che hanno continuato. Episodi come quello del ritrovamento delle siringhe rappresentano un grave rischio per i bambini. I genitori e gli insegnanti si sono attivati e vogliono organizzare una raccolta firme per aumentare la sorveglianza in quella zona di giorno ma soprattutto di notte.

