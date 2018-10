Saronno si prepara ad applaudire i team che saranno presentati in piazza.

Alla partenza, domani, ci sarà anche il campione del mondo

“Il campione del mondo Alejandro Valverde sarà a Saronno al via della Tre Valli Varesine con indosso la maglia iridata”. Ad annunciarlo è Angelo Veronesi, capogruppo della Lega Nord. L’appuntamento sarà domani, martedì 9 ottobre, in piazza Libertà. Dalle 9.30 ci sarà la presentazione delle squadre e poi, alle 12, la partenza da via Primo maggio. Ci saranno 25 squadre al via, due in più rispetto alla scorsa edizione. Intanto fervono i preparativi nel “quartier tappa” a Villa Gianetti.

Veronesi risponde a chi era scettico

“C’era qualcuno che sosteneva che i grandi campioni snobbassero la Tre Valli. È stato evidentemente smentito dalla realtà delle cose. La Tre Valli è una delle gare che fa parte del campionato mondiale di ciclismo da sempre. Una gara di livello internazionale che porta lustro alla nostra città”, aggiunge. Poi sottolinea: “Sicuramente i vantaggi commerciali nell’ospitare la partenza della Tre Valli sono evidenti, sicuramente i vantaggi per l’immagine della nostra Città sono evidenti, ma a mio avviso l’ispirazione che ne traggono gli sportivi è senza prezzo. Quanti giovani atleti verranno ispirati da questa gara?”.

Il programma della mattinata saronnese

Dopo la presentazione delle squadre, che inizierà alle 9.30, alle 11 tutti in sella per il «giro d’onore» in centro. I ciclisti, preceduti dai ragazzini delle società sportive della zona, percorreranno corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, via San Cristoforo, piazza Riconoscenza e via Portici, per poi fare ritorno in piazza Libertà. Quindi si percorrerà nuovamente corso Italia fino alla altezza della chiesa di San Francesco, dove ci sarà lo «start» ufficiale della gara e i ciclisti percorreranno via Primo maggio per svoltare a destra verso Gerenzano, lasciandosi così Saronno alle spalle.

