Tredicenne palpeggiata in biblioteca ad Assago.

Si trovava in biblioteca ad Assago con un’amica per ritirare un libro quando un uomo si è avvicinato e l’ha palpeggiata. La tredicenne è subito scappata spaventata e ha chiesto immediatamente aiuto.

L’allarme

I primi a intervenire sono stati gli addetti del personale della biblioteca che hanno allertato le forze dell’ordine. In loro attesa, hanno tenuto d’occhio l’uomo perchè non scappasse. La polizia locale cittadina è comunque arrivata in pochi minuti, trovando l’uomo davanti al pc della biblioteca mentre guardava un film porno.

Arrestato

L’uomo, un 50enne di Pero, è risultato avere precedenti di abusi. Agli agenti ha inizialmente cercato di dare false generalità non riuscendo a convincerli. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno portato l’uomo in caserma per accertamenti. Qui ha riferito di sentirsi male ed è stato quindi portato al pronto soccorso e, appena dimesso, al carcere di San Vittore.

