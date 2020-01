Tremendo scontro tra due automobili ad Abbiategrasso: sul posto sono arrivate due ambulanze e l’automedica. E’ stato allertato anche l’elisoccorso

L’incidente

Il tremendo incidente è avvenuto poco prima dell’1 in via Dante Alighieri. Secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell’ordine (sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del Fuoco) lo scontro ha riguardato due automobili. Un impatto terrificante tanto che l’allarme al 112 è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunti tre mezzi di soccorso ed è stato allertato anche l’elisoccorso da Como. Il bilancio provvisorio parla di tre feriti, tra cui due uomini, uno dei quali ha 51 anni

