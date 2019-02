Treno in fiamme in stazione, paura a Greco Pirelli ieri sera, giovedì 21 febbraio, attorno alle 21.30.

Brucia un convoglio di Trenord. Il rogo è avvenuto nella stazione di Milano Greco Pirelli e una carrozza è andata completamente distrutta. Ad accorgersi del rogo il macchinista che aveva appena fermato il convoglio al capolinea e aveva fatto scendere i passeggeri, scampati per pochissimo all’incendio. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause, al vaglio l’ipotesi del cortocircuito, ma non è esclusa l’ipotesi di un incendio appiccato nella carrozza. Danneggiata dalle fiamme anche la linea ferroviaria.

(foto Bennati)