Trenord: orario ridotto per le vacanze, i pendolari si lamentano

Lamentele dei pendolari delle linee s5 e s6 dopo l’introduzione degli orari estivi.

Da oggi, lunedì 30 luglio, Trenord ha ridotto gli orari del servizio trasporti. I pendolari non hanno preso la decisione e hanno deciso di scrivere alla dirigenza.

Spettabile Trenord

questa mattina con l’introduzione dell’orario ridotto stiamo registrando lamentele dei pendolari sia delle linee s5 e s6 che di altre relazioni (vedi 10403 come esempio) dove viaggiano ammassati e non si riesce a salire nelle stazioni intermedie. A volte devono imbattersi in carrozze prive di aria condizionata.

Chiediamo pertanto il ripristino delle composizioni ordinarie nelle fasce critiche almeno per questa settimana e dal 20 agosto ed una attenta verifica degli impianti di climatizzazione.

Aspettiamo un vostro riscontro

Cordiali saluti

Raffaele Specchia per i Comitati

Comitato Gallarate Milano

Comitato S6 Milano Novara

Rappresentati dei pendolari Domodossola Arona Milano

