Tristezza a Busto Garolfo dove il ragazzo era molto conosciuto

Si era trasferito in provincia di Padova da soli 4 giorni

Vincenzo Spagnuolo, bustese di 32 anni è stato trovato morto in un appartamento di San Pietro in Gu, in provincia di Padova. A fare la drammatica scoperta un collega che non avendolo visto la mattina, si è recato a casa del ragazzo per accertarsi se fosse accaduto qualcosa. Entrato nell’appartamento con le chiavi lasciategli dal collega, l’uomo ha trovato Vincenzo cadavere. Subito sono stati allertati i carabinieri che si sono recati nella casa dove l’uomo risiedeva da soli quattro giorni.

Si tratterebbe di un malore

Dalle prime informazioni non confermate sembrerebbe sia stato un malore a cogliere all’improvviso il giovane bustese trasferitosi nel padovano per conto di una cooperativa. L’uomo, infatti, lavorava da poco tempo in un’azienda della zona come magazziniere. A Busto Garolfo era una persona molto conosciuta