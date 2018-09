Troppo alcol il sabato sera e ambulanze impegnate a soccorrere chi aveva alzato eccessivamente il gomito.

Troppo alcol a Venegono inferiore, Legnano e Vanzago

Un mezzo della Croce rossa di Varese è intervenuta poco prima dell’1.30 a Venegono inferiore. In via dell’Industria un ragazzo di 17 anni si è sentito male in seguito a un’intossicazione etilica. Il giovanissimo è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di Tradate. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Stesso copione alle 3.15, stavolta a Legnano. In questo caso, a intervenire è stata un’ambulanza della Cri di Legnano, che in via delle Rose ha soccorso un 22enne. Nel giro di meno di mezz’ora, il giovane è stato portato all’ospedale cittadino. Anche per lui codice giallo.

Non sono mancati altri episodi analoghi, ma finiti in codice verde. Per esempio a Vanzago. Poco prima dell’1, un equipaggio di Rho soccorso è stata inviata in via Valle Ticino per prendersi cura di un 24enne. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto e non è stato necessario portarlo in ospedale.

Eventi violenti ad Abbiategrasso e a Magenta

Carabinieri e due ambulanze in via Solferino ad Abbiategrasso allo scoccare della mezzanotte.I militari della Compagnia cittadina sono intervenuti in seguito a un’aggressione che ha coinvolto due uomini di 32 e 35 anni. Uno dei due è stato soccorso da un mezzo della Croce verde di Trezzano sul Naviglio che lo ha accompagnato al pronto soccorso del San Carlo di Milano, l’altro è stato portato in verde all’ospedale di Magenta da un’ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso.

Alle 2.18, alla centrale operativa del 118 è arrivata una chiamata da Magenta: segnalava un’aggressione ai danni di un 20enne in via Primo maggio a Magenta. Niente di grave per il ragazzo, soccorso sul posto dalla Croce bianca di Sedriano. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Incidenti a Venegono superiore, a Castellanza e a Mozzate

Diversi anche gli incidenti.

All’1.30, a Venegono superiore, un’auto è finita fuori strada in via Fratelli Kennedy, fortunatamente senza feriti.

Poco prima delle 3.30, sull’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto Castellanza–Busto Arsizio, due auto si sono scontrate: quattro i feriti, un giovane di 19 anni, due donne di 43 e 46 e un uomo di 60. Sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Legnano. Sebbene i soccorritori siano intervenuti in codice rosso, l’intervento si è poi concluso per il meglio: nessuna delle persone coinvolte è stata portata al pronto soccorso.

Alla stessa ora, si è registrato un incidente a Mozzate. Due auto si sono scontrate sulla Varesina: due i feriti, accompagnati negli ospedali di Tradate e di Saronno rispettivamente da un mezzo della Sos di Mozzate e della Croce rossa di Saronno. Le ambulanze erano intervenute con il codice di massima emergenza, ma gli automobilisti sono arrivati al pronto soccorso in codice verde. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cantù.

