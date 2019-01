Ultimo dell’anno in ospedale per un 66enne di Abbiategrasso, che lunedì 31 dicembre alle 21 ha accusato un malore in via Da Vinci. Sul posto automedica e ambulanza, che lo ha portato all’ospedale di Pavia in codice rosso. Intorno alle 22,30 paura per una donna di 39 anni a Cerro sempre per malore: il 118 ha mandato un’ambulanza in codice rosso, ma la situazione è poi apparsa meno grave ed è stata accompagnata in verde in pronto soccorso.

Troppo alcool: ambulanze al lavoro

Poco dopo i botti di Capodanno, verso le 12,40 è scattato l’allarme rosso in via Magellano a Vedano Olona: intossicazione da alcol per un 25enne, portato dai paramedici in codice giallo all’ospedale di Tradate. Complici i festeggiamenti nella notte, in molti hanno alzato troppo il gomito: ambulanze al lavoro anche a Legnano, Casorezzo, Bollate, Cisliano e Castiglione Olona, ma senza gravi conseguenze. A Saronno troppo alcool per due minori di 16 e 7 anni: ambulanze in via Da Vinci e trasporto al nosocomio cittadino. Intossicazione etilica da codice rosso verso l’1 a Cornaredo, in un impianto lavorativo di via Merendi nella frazione di San Pietro. Il27enne è stato portato poi in codice giallo in ospedale.

Incidenti e aggressioni

Tragedia a Cesate dopo la mezzanotte. Alle 3,30, in via per Canegrate a Legnano, un 27enne è finito con l’auto contro un ostacolo, sul posto vigili del fuoco e soccorritori, oltre ai Carabinieri: è finito in giallo al “Civile”. Intorno alle 4 del mattino a Robecco, aggredito un 22enne in via per Castellazzo de’Barzi. Sul posto Carabinieri e paramedici, trasporto in verde al Fornaroli di Magenta.

